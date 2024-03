Edinho Quintana quer casa lotérica em Sanga Puitã e asfalto no Nova Itamarati

Vereador também apresentou indicação para pavimentação asfáltica do distrito de Nova Itamarati até Itahum

O Vereador Edinho Quintana defende a instalação de uma casa lotérica para beneficiar os moradores do distrito de Sanga Puitã. O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 5 de março, na câmara municipal, uma indicação, formalizando o pedido encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos também a Carlos Antônio Vieira, Diretor Presidente da Caixa Econômica Federal, a Augusto Cesar Merey Villalba, Superintendente Estadual da CEF, a Thiago Quintas de Souza, Superintende Regional, e a Gualter Batista da Silva, Gerente da Caixa de Ponta Porã.

De acordo com o parlamentar, “a instalação de uma casa lotérica no Distrito de Sanga Puitã vai proporcionar inúmeros benefícios à população, como o acesso aos atendimentos lotéricos e bancários oferecido pela Caixa Econômica Federal, e aos benefícios do Governo Federal. Este vereador ressalta ainda que quando necessitam dos serviços disponibilizados pela Caixa os moradores são obrigados a se deslocar até a sede do município de Ponta Porã. Isso causa transtornos à rotina de trabalho além de gastos com transporte. Por isso a comunidade reivindica a casa lotérica que vai facilitar a vida de todos no Distrito de Sanga Puitã”.

Asfalto

Durante a sessão, o parlamentar apresentou indicação endereçada ao Governador Eduardo Riedel, ao Prefeito Eduardo Campos e a Paulo Roberto da Silva, Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), solicitando que seja feita a Pavimentação Asfáltica Ligando o Secador a ANFFI, estendendo até o Distrito de Itahum.

“Considero de extrema urgência que seja feita a pavimentação asfáltica naquela estrada pois encontra-se em péssimas condições de tráfego. A pavimentação asfáltica tem como objetivo principal atender à necessidade do produtor rural e viabilizar o transporte escolar e de todos que trafegam naquela via”, argumentou o parlamentar, justificando o pedido.