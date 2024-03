DOF apreende comboio de veículos com mais de R$ 200 mil em mercadorias contrabandeadas

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã desta quinta-feira (7), na rodovia BR-463, quatro veículos carregados com 2.600 pacotes de cigarros; sete caixas de essência para narguilé; e, três volumes de relógios. As apreensões ultrapassaram 200 mil reais.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada, inicialmente, a dois veículos. O primeiro, um VW Gol estava carregado com cigarros. O segundo, também um VW Gol estava carregado com cigarros, as essências para narguilé e os relógios. Os condutores disseram que foram contratados para pegar a carga ilícita em Ponta Porã e tinha como destino Dourados e Vila Vargas.

Logo em seguida, os policiais perceberam o momento em que os condutores de dois veículos pararam bruscamente e fugiram para a mata às margens da rodovia, não sendo localizados. Ambos os veículos carregados com cigarros contrabandeados.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os dois veículos e seus condutores, na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. Já os veículos abandonados foram entregues na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 208 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.