Expoagro impulsiona a rede hoteleira de Dourados

A menos de duas semanas para o início da 56ª Expoagro, a rede hoteleira do município de Dourados já se prepara para um aumento expressivo na procura por hospedagem. Durante os dez dias da Feira Agropecuária, considerada a maior e mais importante do Estado, grande parte dos hotéis atinge lotação. Passado o período extremo da pandemia do coronavírus, o setor aguarda com ansiedade o retorno de grandes eventos para faturar.

A clientela da Expoagro é formada por visitantes da região e de outros estados, artistas e equipe, trabalhadores, expositores e o público da Grande Dourados que vem para prestigiar a Feira, participar da programação técnica e dos shows musicais. A Expoagro acontece entre os dias 13 e 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Nas últimas edições, a feira registrou mais de 70 mil visitantes. São pessoas que passam por Dourados e consomem serviços e produtos. Valdenir dos Santos é gerente do Hotel Hus, localizado em anexo ao shopping Avenida Center, uma das regiões mais valorizadas da cidade. Ele diz que o mês de maio é considerado importante para o movimento no hotel, justamente por conta da Expoagro.

O gerente explica que a demanda por hóspedes aumenta durante a Feira e a expectativa é que possa chegar entre 80 e 90% de ocupação. “Atendemos público diversificado. Durante a semana são pessoas em busca de negócios e aos finais de semana são famílias e jovens. A Expoagro vai manter esse perfil, já que a feira movimenta muitos negócios do setor do Agro e a área do entretenimento com os shows vai atrair muitas famílias”, disse Valdenir dos Santos.

O Hotel Hus, que recentemente passou por modernização, está preparado para receber os hóspedes. Até a pouco tempo adotava a bandeira da rede Ibis, contudo, no novo processo de sofisticação passou a ser independente, criando a própria marca – Hus. Conforto, qualidade, segurança e localização continuam sendo marcas do empreendimento.

O Hus ainda se destaca por garantir check-in rápido e descomplicado, ambientes confortáveis, modernos e conectados, café da manhã variado, estacionamento aberto 24 horas, além do atendimento humanizado, garantindo aos hóspedes uma experiência completa de estadia em quartos de alto padrão e bom custo.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, o impulsionamento na rede hoteleira é apenas um dos reflexos da Expoagro na economia do município. Segundo ele, outros setores também são diretamente beneficiados, como o comércio e a gastronomia. Com o retorno da feira no formato presencial, ele espera que a 56ª Expoagro seja a maior em volume de negócios.