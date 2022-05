Em jogo que marca a estreia de Felipão, Athletico-PR enfrenta o Tocantinópolis pela Copa do Brasil

Athletico-PR e Tocantinópolis vão se enfrentar nesta terça-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Segundo a Gazeta Esportiva, a partida marcará a estreia de Felipão no comando do Furacão. O treinador foi anunciado na última quarta-feira e acompanhou a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará em Curitiba no sábado. No domingo, Scolari já dirigiu o primeiro treino.

“Tenho certeza que até o final do ano vamos fazer com que a torcida se sinta muito mais feliz do que já é com esse time do Athletico, com tudo o que vem sendo feito”, disse Felipão ao site oficial do Athletico-PR.

O Furacão venceu o jogo de ida por 5 a 2. Com a vantagem obtida, a equipe deve ir a campo com modificações no 11 inicial. Marlos, que testou positivo para covid, deve seguir como desfalque.

Do lado do Tocantinópolis, a última vitória da equipe foi no dia 17 de abril, diante do Tuna pela Série D do Brasileiro. O time está na quinta posição do grupo B do torneio, com cinco pontos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota.

Ficha Técnica

Athletico-PR x Tocantinópolis

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 10 de maio de 2022, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Athletico-PR: Bento; Orejuela, Nocolás Hernández, Dedé e Abner; Pablo Siles, Hugo Moura, Cittadini e Terans; Rômulo e Vitinho.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Tocantinópolis: Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Pedro Dias, Thiago Bagagem, Rômulo e Rai; Alan Maia e Jheimy.

Técnico: Jairo Nascimento