Caarapó adere ao programa Cidade Empreendedora oferecido pelo Sebrae/MS

Com ações voltadas para promover o desenvolvimento local, iniciativa será executada no município durante 18 meses

Pela primeira vez, o município de Caarapó irá participar do programa Cidade Empreendedora – iniciativa do Sebrae/MS voltada para promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. A parceria entre a instituição e a Prefeitura Municipal foi firmada nesta segunda-feira (9), durante uma cerimônia, realizada na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande.

Na data, o prefeito de Caarapó, André Luís Nezzi de Carvalho, assinou o contrato para o início das ações do programa e ressaltou que a iniciativa vem como uma ferramenta importante para alavancar o desenvolvimento do município. “O Cidade Empreendedora irá preparar o nosso município para o desenvolvimento. Em parceria com o Sebrae, vamos elaborar ações que melhorem o desempenho do nosso município, então, temos grandes expectativas. Tenho certeza de que juntos vamos promover ações que possam beneficiar o município a longo prazo e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, pontuou o gestor.

A partir da contratação do Cidade Empreendedora, Caarapó vai receber acompanhamento do Sebrae/MS durante 18 meses. Será elaborado um plano de desenvolvimento econômico para a cidade com ações e práticas voltadas ao fomento da geração de emprego, renda e oportunidades de negócios. O trabalho vai ser conduzido a partir do eixo “Cidade de Negócios” voltado para alavancar o desenvolvimento por meio do empreendedorismo. Outros dez municípios também fazem parte deste terceiro ciclo do programa, por isso, durante a cerimônia de assinatura de contrato, estiveram presentes representantes de Água Clara, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Coxim, Naviraí, Nioaque, Pedro Gomes, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo.

“Em cada município, trabalhamos em parceria com a Prefeitura Municipal e lideranças locais, como Associação Comercial e Sindicato Rural, para que juntos possamos promover o desenvolvimento. O Cidade Empreendedora atua para melhorar o ambiente de negócios de cada cidade, desburocratizar os processos, e, principalmente, para dar apoio aos empreendedores. Queremos que o empresário se fortaleça para que ele consiga melhorar o seu negócio, gerar emprego, renda, e, dessa maneira, alavancar o desenvolvimento”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Dentre as iniciativas promovidas pelo Cidade Empreendedora estão a desburocratização dos processos para a abertura e alterações de empresas; incentivos às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias ou criação da Sala do Empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.

Próximos passos

Em Caarapó, a execução do Cidade Empreendedora já começa nesta terça-feira (10). O programa “Sebrae na sua empresa” é o primeiro passo da iniciativa na cidade, quando agentes do Sebrae/MS vão percorrer os empreendimentos locais. A abordagem porta a porta vem para identificar as necessidades de cada empresário e, a partir disso, propor soluções. Com a ação, vai ser possível mapear como estão os empreendimentos do município e ajudá-los a melhorar os negócios.