Eduardo Campos destaca convivência harmônica com legislativo e fala de superação de desafios

Na mesma linha do prefeito, o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, ressalta importância da união de todos na busca de melhores resultados

A primeira sessão ordinária do ano, promovida pela Câmara Municipal de Ponta Porã, foi marcada pela cordialidade e harmonia entre os poderes constituídos no Município. Várias autoridades, destacando o Prefeito Eduardo Campos, prestigiaram o início dos trabalhos legislativos, na sessão presidida pelo vereador Agnaldo Miudinho.

Após a abertura oficial, acompanhada por um Plenário lotado de cidadãos e autoridades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, foi aberto espaço para que o Chefe do Poder Executivo Municipal fizesse a leitura da tradicional Mensagem na abertura dos trabalhos do Legislativo.

Em seu pronunciamento, o Prefeito Eduardo Campos, agradeceu pelo apoio da Câmara Municipal, recebido em seu primeiro ano de gestão. “Quero aqui externar meu profundo agradecimento aos vereadores e vereadoras desta Casa. Agradecer pela convivência harmônica, democrática, que caminharam com a gente em todo o ano de 2023. Um ano de desafios e superação e, nos unimos, mostrando que os interesses de Ponta Porã estão acima de quaisquer divergências que porventura existiram entre nós”.

Eduardo Campos também abordou as perspectivas para o ano de 2024. “Estamos fazendo grandes investimentos. Apenas em asfalto, por exemplo, serão R$ 30 milhões. Também teremos novas unidades de saúde e centro de educação infantil. Estou convencido de que temos um grande processo de prosperidade a caminho. E é com entusiasmo e otimismo com o futuro que está chegando que convido a todos, para, juntos, sermos partícipes da construção da Ponta Porã do Futuro.

Durante a sessão, os parlamentares se revezaram na Tribuna, acordando os mais diversos temas de interesse da população. Efetuaram pronunciamentos os vereadores Anny Espínola, Candinho Gabínio, Edevaldo Mattoso Barbosa, Edinho Quintana, Jelson Bernabé, José Menino Júnior, Kamila Alvarenga, Marcelino Nunes, Vereador Marquinhos, Neli Abdulahad, Professora Lourdes Monteiro, Thiago Vedana.

Todos falaram em harmonia, entendimento e união para que os trabalhos do Legislativo obtenham sucesso neste ano que se inicia.

O Presidente da Casa de Leis, Agnaldo Miudinho, encerrou a primeira sessão ordinária agradecendo a todos os presentes, em especial aos servidores da Casa que estiveram prestigiando o trabalho dos vereadores. “Um momento em que vocês puderam ver o fruto do trabalho que fazem nos gabinetes. Que nas próximas sessões isso se repita. Também aproveito para agradecer aos meus colegas pela oportunidade de voltar a este cargo. Depois de dez anos. Quero agradecer ao ex-presidente Candinho Gabínio e, afirmo o seguinte: aquele que não quis caminhar conosco no momento da discussão, afirmo que já superamos as divergências e estamos unidos para trabalhar pela população de Ponta Porã. Estou à disposição de todos. Teremos muito trabalho neste ano. Que Deus nos abençoe!”.