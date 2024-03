Dois são presos pelo DOF com mais de R$ 1 milhão em contrabando em veículos

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quarta-feira (06), em Dourados, um veículo Renault Duster e um Fiat Palio carregados com mais de um milhão de reais em materiais de contrabando e descaminho. Na ação dois homens, de 32 e 34 anos de idade, foram presos em flagrante.

Os policiais faziam patrulhamento pela BR-463, zona rural do município de Dourados, quando deram ordem de parada aos condutores dos veículos, que não obedeceram e tentaram fugir. Durante acompanhamento os dois automóveis foram interceptados próximos ao perímetro urbano de Dourados.

Nos carros foram encontrados diversos pacotes de cigarros, fardos de jaquetas, caixas de relógios e cigarros eletrônicos. A dupla disse que os produtos, de origem estrangeira, tinham como destino final o Estado de São Paulo.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, juntamente com os dois autores.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.