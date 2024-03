Governo de MS investe na melhoria da infraestrutura de Dois Irmãos do Buriti e praça no distrito de Palmeiras

Com projetos de infraestrutura para melhoria da vida da população de Dois Irmãos do Buriti, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir em pavimentação, habitação, além da construção de uma praça no distrito de Palmeiras.

O governador Eduardo Riedel recebeu o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir de Souza Volk, e também anunciou o projeto executivo para a obra na MS-355 que liga Dois Irmãos do Buriti e Terenos, além de dar acesso a outros municípios do Estado, via MS-347 – até Nioaque.

E para atender a população indígena da aldeia Água Azul, e outras quatro aldeias da região, também foi confirmada a construção de uma escola estadual. Os projetos vão receber aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos do Estado.

“A gente sabe a importância das obras estruturantes, que é o caso da MS-355, que vai atender o tráfego dos assentamentos, deslocamentos diários e os estudantes da região. E a escola, que vai proporcionar um ambiente adequado aos alunos das aldeias. Além disso, é nossa prioridade ajudar a pavimentação dos municípios”, afirmou Riedel.

O prefeito destacou que os projetos apresentados e atendidos para execução são prioritários para o município. “A gente ficou muito contente por este momento, e o resultado foi muito positivo. Demandas importantes que nós trouxemos foram alcançadas, como a praça em Palmeiras. É um investimento que vai mudar o distrito no quesito recepção, para divulgar como área de turismo importante do nosso Estado”, disse Volk.

Para pavimentação e recapeamento serão investidos aproximadamente R$ 6,3 milhões, na habitação serão mais R$ 1,2 milhão e outros R$ 2 milhões devem ser destinados para a construção da praça, além dos valores previstos para os projetos da rodovia, duas pontes, e também da escola na área indígena.

“Para pavimentação e recapeamento é valor bastante expressivo, e já temos obras em andamento, assim a gente consegue atender a maior parte da população. As obras e mais a escola que foi anunciada na aldeia vão receber investimentos que passam de 20 milhões”, disse o prefeito.

A grande conquista do município foi a autorização para iniciar a preparação do projeto para pavimentação da MS-355. “O governador se comprometeu a trabalhar nesta pauta, fazer o início dessa obra no segundo semestre do ano que vem. Nos deixa muito otimistas com o desenvolvimento da região e do município. O governador tem acertado muito, o que é ótimo para o Estado e a população”, disse Volk.

Também participaram da reunião o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), os secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados estaduais Gerson Claro (presidente da ALEMS), Pedro Caravina, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Renato Câmara, lideranças municipais e vereadores.