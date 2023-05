DOF apreende mais de quatro toneladas de maconha em caminhão roubado

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta terça-feira (02/05) no distrito de Itahum, em Dourados, mais de quatro mil quilos de drogas que eram transportados em um caminhão baú roubado na cidade de São Paulo (SP). O motorista e uma outra pessoa que seguia como batedor em um VW/Voyage foram presos.

Os policiais faziam patrulhamento na MS-270 quando avistaram o veículo em alta velocidade. Para tentar escapar da fiscalização os criminosos adesivaram o caminhão com a logo marca de uma cooperativa de grãos conhecida.

Ao parar o caminhão, o condutor apresentou muito nervosismo. Ainda durante a abordagem o motorista do Voyage que vinha logo atrás retornou bruscamente na pista. Em busca, foram localizados diversos fardos de maconha e Skank no baú do caminhão. O condutor do Voyage foi alcançado e preso em seguida.

Segundo o motorista do caminhão, ele havia pego o veículo no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã e iria até Dourados, onde repassaria a outro condutor. Já o homem que estava no Voyage disse que faria a função de batedor até Santa Rita do Parto. Ambos tinham rádios comunicadores na mesma frequência.

No baú foram encontrados 152 fardos de maconha, que pesaram 4.142 quilos do entorpecente. Ainda foram apreendidos mais de 20 quilos de Skank. A droga avaliada em quase R$ 9 milhões foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.