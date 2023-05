Aluno da Escola Sesi fatura medalhas de ouro e prata em torneio de karatê na Bolívia

Nascido na Bolívia e representando o Brasil na terra natal em um torneio de karatê. Essa é a história de Lucas Brandon da Silva Prado, aluno do 6º ano do ensino fundamental da Escola Sesi de Dourados. O estudante boliviano participou na última semana do Campeonato Sul-Americano de Karatê, em Santa Cruz de La Sierra.

Lucas falou da emoção de representar o Brasil em sua cidade natal. “Primeiramente agradeço a Deus, minha família, minha treinadora Shihan Elaine, meus amigos e a minha escola pela compreensão e apoio. Esse Sul-Americano foi meu primeiro campeonato de Karatê, então foi muito legal, mas também tenso. Representar o Brasil na minha cidade natal foi uma experiência incrível”, disse.

A competição na Bolívia reuniu atletas de vários países da América do Sul para as disputas na modalidade Shinkyokushin (karatê de contato), com apresentações no kumite (luta) e kata (movimentos). Em sua faixa etária e de peso, Lucas Brandon conquistou medalhas de ouro no kumite e prata no kata.

“No momento da luta foi muito emocionante, tive minhas dificuldades, mas no final graças a Deus consegui ganhar”, concluiu o estudante.