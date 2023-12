Desenvolve Dourados em Ação começa na região do Cachoeirinha

Serviços urbanos seguem ao longo da semana, encerrando com o Sábado Especial na E.M. Arthur Campos Mello, que nesta 10ª edição ainda conta com oferta de empregos

A Prefeitura avança com os trabalhos do Desenvolve Dourados em Ação que nesta quarta-feira (13) acontecem na região do bairro Vila Cachoeirinha. Até a próxima sexta-feira serão realizados serviços urbanos, como manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue.

Assim como nos outros bairros, a prefeitura também vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

“Desde os primeiros Desenvolve Dourados em Ação contamos com a participação de parte da população do Cachoeirinha, seja com apresentações artísticas ou a participação de instituições que levaram seus assistidos para utilizar os serviços. Agora chegou a vez das ações da prefeitura no bairro e tenho certeza que será uma das melhores edições. Por isso, contamos com a participação de toda a população”, disse o prefeito Alan Guedes.

Novidade

Em sua 10ª edição, o projeto traz uma novidade no ‘Sábado Especial’, que será realizado no dia 16/12 na Escola Municipal Arthur Campos Mello, onde além dos serviços em saúde e assistência social, haverá a oferta de vagas de emprego, através da parceria com o Instituto João Bittar e a JBS.

A ação acontece das 8h às 12h, com atendimento médico, vacinação para crianças e adultos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e outros exames, além de orientações gerais sobre saúde preventiva e atendimento do Odontomóvel.

Também serão realizadas Atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Ainda haverá doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças.

Uma equipe do CCZ também vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Serviço

Desenvolve Dourados em Ação – Cachoeirinha

Serviços Urbanos – de 13 a 15 de dezembro

Sábado Especial – 16 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: E.M. Arthur Campos Mello – R. Ernesto de Matos Carvalho, Cachoeirinha