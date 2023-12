Senai forma socioeducandos da Unei Dom Bosco em curso de pedreiro de revestimento

O Senai realizou, na terça-feira (12/12), a formatura de cinco socioeducandos da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco, no curso de aprendizagem profissional de pedreiro de revestimento. Realizado na Faculdade Senai da Construção, o evento é resultado do projeto Medida de Aprendizagem, do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul em parceria com a Superintendência de Assistência Educativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Para o gerente de gestão e negócios do Senai de Campo Grande, Rogaciano Canhete Júnior, a principal linha de atuação da instituição é a aprendizagem e trabalhar em parceria com a ressocialização de jovens confere ainda mais importância ao papel do Senai. “Trabalhamos dando mão de obra qualificada para indústria e também contribuindo para vida social destes jovens. Então, esta parceria é importantíssima”.

A procuradora-chefe do MPT, Cândice Arosio, ressaltou que o projeto considera uma obrigação legal do Estado: a busca pela ressocialização. “Aliamos a aprendizagem fornecida pelo Senai, que tem um know-how maravilhoso, com a obrigação legal de uma empresa que não consegue contratar e os adolescentes, que estão disponíveis e precisando justamente dessa oportunidade. Formamos um triângulo virtuoso para conseguir atingir esse grande objetivo”.

O projeto tem como objetivo promover a qualificação profissional para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e em situação de acolhimento institucional. Também conta com apoio do Tribunal de Justiça de MS e da Coordenadoria de Infância e Juventude, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

O curso de pedreiro de revestimento, da aprendizagem industrial básica, ministrado pela Faculdade Senai de Construção, visa capacitar jovens para atuar na construção de alvenarias com ou sem função estrutural utilizando ferramentas e seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais e de segurança. O curso teve duração de dez meses.

Esta é a segunda turma formada de adolescentes nos cursos de aprendizagem profissional da Unidade Educacional de Internação Dom Bosco, por meio do projeto.