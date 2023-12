Após crise hipertensiva, prefeito Alan Guedes deixa UTI

A Prefeitura de Dourados, através da assessoria de imprensa, divulgou nota no final da manhã de hoje sobre o quadro de saúde do prefeito Alan Guedes, que foi internado nesta terça-feira após ter um mal estar durante uma entrevista. Segundo a nota, o mandatário tem quadro estável e não fez uso de qualquer tipo de aparelho, sendo diagnosticado com uma crise hipertensiva.

Veja a nota:

A Prefeitura de Dourados informa que o prefeito, Alan Guedes, deu entrada ontem no Hospital Evangélico foi diagnosticado com uma Crise Hipertensiva e passou a noite em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Alan Guedes tem quadro estável e não fez uso de qualquer tipo de aparelho.

Hoje pela manhã ele recebeu a visita da esposa Kely Guedes e neste momento sendo transferido da UTI para um quarto, onde será reavaliado mais tarde pela equipe médica.

Prefeitura de Dourados