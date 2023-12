Abrasel MS realiza Mostra Gastronômica 2023 com cozinha show em Feira Livre

Os vídeos da mostra estarão disponíveis no site www.mostragastronomicams.com.br a partir de 15 de dezembro

Para fechar o ano com muito sabor, a Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes realiza a Mostra Gastronômica 2023, que terá vídeos com receitas especiais, além da Cozinha Show na Feira Bosque da Paz, que acontece no próximo domingo (17).

A Mostra Gastronômica tem apoio do Sindha MS – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação e do Sebrae MS, e, patrocínio da Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O presidente da Abrasel MS, João Francisco Denardi, falou sobre a realização da Mostra. “Queremos levar opções para os sul-mato-grossenses prepararem nos almoços, jantares, confraternização e até mesmo nas festas de fim de ano. Os pratos da Mostra foram escolhidos com muito critério para que o público possa reproduzi-los sem grandes dificuldades, porém com um sabor inigualável”.

Os vídeos da Mostra serão gravados pelos chefs sul-mato-grossenses André Nardo e Leo Corradini e estarão disponíveis site www.mostragastronomicams.com.br, redes sociais da Abrasel MS e Sindha MS, além de serem transmitidos pelo programa Forno e Fogão, do apresentador Luiz de La Puente, no SBT MS.

A prefeita Adriane Lopes reforçou a importância do evento. “Ações como esta fortalecem a Cultura da nossa Capital, além de divulgar os nossos tradicionais produtos da culinária local e difundir o que temos de melhor aqui. Desde que assumimos a gestão, somos parceiros deste e de outros eventos que fomentam a Cultura, Turismo e o Desenvolvimento Econômico Sustentável, por meio da economia criativa e de outras iniciativas. A Prefeitura sempre estará de portas abertas para ações como esta”, defendeu a prefeita de Campo Grande.

O presidente do Sindha MS, Juliano Wertheimer, pontuou que a Mostra Gastronômica 2023 estimula a gastronomia local. “A Mostra Gastronômica 2023 é uma forma de divulgar nossa rica culinária e estimular as pessoas a experimentarem pratos ensinados por chefs que são reconhecidos nacionalmente”.

Edição de Natal da Feira Bosque da Paz

Uma novidade desta edição será a Cozinha Show que acontecerá na edição de Natal da Feira Bosque da Paz. O chef André Nardo irá preparar três receitas ao vivo no palco 2 da Feira, no domingo (17), a partir das 9h30.

A presidente da Adamas – Associação das Meninas, Carina Zamboni Cavalheiro, uma das organizadoras da Feira, falou sobre a expectativa da aula show. “Para esse domingo (17/12) estamos preparando um Natal Mágico na feira Bosque da Paz. Papai Noel, bonecos perna de pau, concurso pet de fantasias e shows para animar a festa. Uma programação para toda a família. E para inovar e agradar o seleto público apaixonado por gastronomia, nessa edição de Natal, em parceria com a Abrasel, teremos em nosso palco 2, em frente ao clube Carandá, uma super aula show na mostra gastronômica! Estamos na maior expectativa de trazer essa novidade! Acreditamos que vai ser um marco para nossa feira”.

“Proporcionar esta bela ação na Feira Bosque da Paz desperta nas famílias que frequentam o local diversos sentidos e cria memórias regionais, principalmente nas crianças”, enfatizou a prefeita Adriane Lopes.

Os pratos apresentados na Cozinha Show com o chef André Nardo serão Ceviche de Peixe Branco, Steak Tartare e a Bruscheta Napolitana.

Confira os pratos da Mostra Gastronômica 2023

Chef Leo Corradini

Risoto de Moqueca com Tilápia Grelhada

Filé de Pintado com Molho de Maracujá e Purê de Mandioquinha

Espaguete com Creme de Abóbora e Carne Seca

Arroz carreteiro

Escondidinho de Mandioca com Linguiça de Maracaju

Chef André Nardo

Carbonara

Fetucini ao Pesto

Salada Caesar

Filé ao Poivre

Beef Wellington

Moqueca de Pintado

Bolinho de Bacalhau

Cogumelos Flambados com Abacaxi

Pasta com Calabresa

Risoto de Camarão

Serviço

Mostra gastronômica 2023

www.mostragastronomicams.com.br

A partir de 15 de dezembro

TV Aberta: de segunda a sexta, às 9h, programa Forno e Fogão – SBT MS

Cozinha Show: dia 17 de dezembro, Feira Bosque da Paz, palco 2 (em frente ao clube Carandá), a partir das 9h30