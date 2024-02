DAC enfrenta Aquidauanense no Douradão e busca consolidar liderança do Grupo B

Time douradense tem três desfalques, mas está embalado pelas três vitórias seguidas nos últimos jogos

A classificação para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense já está no bolso do Dourados AC. Agora, o time amarelo busca consolidar a liderança do Grupo B e, para isso, tem um confronto decisivo nesta quarta-feira (21) em casa. No Estádio Douradão, às 15h30, o DAC recebe o Aquidauanense, segundo colocado e responsável pela única derrota dos douradenses na competição.

A partida terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira (CBF), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (CBF) e Cleberson Pereira Mareco (FFMS). A transmissão será feita pelas rádios Grande FM 92,1, N FM 102,5, MS Web Rádio e Web Rádio Javé. Todas podem ser ouvidas pelo aplicativo RadiosNet.

Líder do Grupo B com 12 pontos, conquistados com quatro vitórias nas cinco partidas que disputou, o DAC vive bom momento no Campeonato Estadual. São três vitórias seguidas e, se vencer o Aquidauanense, abre sete pontos de vantagem sobre o adversário. Já o Azulão, com oito pontos, busca pontuar para consolidar posição na zona de classificação e se distanciar da disputa entre Corumbaense, Ivinhema e Novo contra lugar na zona de rebaixamento.

A Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) preparou o Estádio Douradão para a partida, com cuidados no gramado e na infraestrutura para receber torcedores e a imprensa especializada.

Desfalques

Para a partida, o técnico Luis Carlos Cruz não terá três titulares. O zagueiro Thiago Moura, capitão e artilheiro do time com três gols, não joga por estar em Porto Alegre, junto com o auxiliar técnico Juninho Cearense, participando de curso de treinadores da CBF, mas tem retorno garantido no próximo jogo. Outra ausência é do atacante Nonato, que sofreu uma contusão muscular no jogo contra o Corumbaense e segue em recuperação. Os dois se juntam a Fogliato, que após cirurgia na face, iniciou trabalhos físicos em separado, mas só volta ao time em caso de vaga na semifinal.

Para enfrentar o Aquidauanense, o provável time do DAC deve ter Léo Lopes no gol; Gustavo Alexandre, Abdala, PV e Padilha; Mutuca, TH, Aleff e Dandan; Flaviano e Túlio Renan.

Outros Jogos

18h – Estádio André Borges – Coxim x Operário

19h – Estádio Sotero Zárate – Novo x Corumbaense