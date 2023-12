Coreia do Sul condena disparo de míssil por Pyongyang

Projétil balístico intercontinental seria capaz de atingir EUA

A Coreia do Sul “condenou com firmeza” o disparo de um míssil balístico intercontinental realizado pela Coreia do Norte nesta segunda-feira (18).

O projétil foi lançado em direção ao Mar do Japão e, de acordo com Tóquio, seria capaz de atingir qualquer parte dos Estados Unidos.

“Condenamos a Coreia do Norte com firmeza por ter representado uma séria ameaça à paz e à segurança da península ao lançar um míssil balístico intercontinental com combustível sólido”, diz uma declaração da Presidência sul-coreana, após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional.

Esse foi o segundo disparo de míssil balístico pelo regime de Kim Jong-un em menos de 12 horas, juntando-se ao lançamento de um projétil de curto alcance na noite de domingo (17).

A nova ação de Pyongyang seria uma retaliação por um encontro do grupo consultivo nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Sul, acusado pelo regime comunista de “agravar as tensões militares” na região.

Da AnsaFlash