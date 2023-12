Veículo com cigarros e pneus ilegais é apreendido pelo DOF em Ponta Porã

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de sábado (16) próximo ao assentamento Itamaraty, um veículo Renault Logan carregado com 550 pacotes de cigarros e 45 pneus adquiridos no Paraguai, sem a documentação legal exigida no Brasil.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo em uma estrada vicinal, que dá acesso à rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando visualizaram o veículo abandonado com uma das portas abertas.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e material apreendidos, na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), para posterior encaminhamento à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 62 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.