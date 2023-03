Conselho do FCO aprova 54 cartas-consulta com investimento superior a R$ 204 milhões para MS

Os membros do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) realizaram a 3ª Reunião Ordinária na manhã dessa quarta-feira (8) e deliberaram sobre vários temas da pauta, sendo o principal a aprovação de 54 cartas-consulta que pleiteiam financiamentos superiores a R$ 204 milhões do Fundo. Desse total, R$ 164.212.431,35 se referem a 21 cartas-consulta do setor Rural e outras 33 que somam R$ 40.244.163,04 do setor Empresarial. Outros quatro processos ficaram pendentes porque precisam de informações complementares e apenas um foi indeferido.

Toda a tramitação dos processos relativos ao FCO é digital, através da plataforma disponibilizada no Portal da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e também as reuniões são no formato digital. Na segunda reunião do Conselho, realizada no dia 13 de fevereiro, foram aprovadas cartas-consulta totalizando R$ 75,162 milhões, portanto o total de financiamentos já aprovado pelo CEIF/FCO no ano se aproxima de R$ 280 milhões. Na primeira reunião, realizada em janeiro, foram definidas e aprovadas as prioridades para o desembolso dos recursos do Fundo ao longo deste exercício, como a destinação de R$ 300 milhões para avicultura, suinocultura e sistemas de irrigação e limitação do valor para compra de máquinas agrícolas, em R$ 10 milhões.

No ano de 2023, Mato Grosso do Sul terá R$ 2.282.828.039,00 em recursos do FCO. Deste total, R$ 1,1 bilhão é destinado ao FCO Rural e R$ 1,1 bilhão ao FCO Empresarial. A partir de agora, as cartas-consulta com as propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto o Empresarial, poderão ser preenchidas eletronicamente por meio de sistema digital, e não mais entregues fisicamente nas agências bancárias (CLIQUE AQUI). Além disso, no FCO Empresarial, poderão ser aplicadas taxas juros prefixadas ou pós-fixadas aos financiamentos, sendo que as taxas pré-fixadas são especificadas na programação, dando segurança e previsibilidade ao investidor.

O CEIF/FCO é órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), é presidido pelo secretário Jaime Verruck e composto por 10 membros, sendo 5 representantes de órgãos públicos e 5 de organizações da sociedade civil.