Concen participa de ação para negociação de débitos e inscrição na tarifa social de energia elétrica

O Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa (Concen) participa na próxima semana – de 15 a 19 de agosto – da “Semana do Consumidor – ACESSE JÁ!”, em que haverá negociação de débitos e inscrição na tarifa social de energia elétrica.

“O foco é principalmente os consumidores que recebem o benefício de prestação continuada, mas cuja fatura não consta em seus nomes, por isso não foram localizados para aplicação dos descontos da tarifa social”, diz a presidente do Concen, Rosimeire Costa.

A ação ocorrerá na praça Ary Coelho, com lançamento às 9 horas de segunda-feira e a partir de terça-feira das 8h às 12 horas. É desenvolvida pelo Procon Municipal de Campo Grande e parceiros, além do Concen, Associação Comercial e Industrial/ACICG, Águas Guariroba e Energisa.

Consumidores que vão se inscrever na tarifa social de energia elétrica precisam levar: RG e CPF ou CNH; e, número do NISS atualizado pelo CRAS. Para a renegociação de dívidas, é necessário ter em mãos documentos pessoais e o número da UC-Unidade Consumidora (Energisa), que é possível ver no canto superior direito da fatura.

“A ação ocorre por ocasião do mês de aniversário de Campo Grande em um momento muito oportuno, com muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e também com contas em atraso. Será oportunidade de renegociar com condições especiais e ficar no azul”, finaliza Rosimeire Costa.