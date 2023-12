Comemorações do 65º aniversário de Caarapó têm Clayton & Romário hoje à noite

A prefeitura de Caarapó realiza na noite de hoje, com início previsto para as 20h, no Parque de Exposições Pedro Pedrossian, show artístico com uma das duplas do sertanejo atual, sensação do momento, Clayton e Romário. O evento tem entrada franca e é comemorativo ao aniversário de 65 anos de emancipação político-administrativa do município de Caarapó, celebrado oficialmente em 20 de dezembro.

A realização de shows artísticos em comemoração ao aniversário da cidade já se tornou tradição em Caarapó. Para tanto, é instalada uma grande estrutura para o evento, entre palco, som e iluminação, além de tendas para abrigar uma completa praça de alimentação, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo e Administração, com apoio das outras pastas da administração municipal.

Nesta quarta-feira (20), está agendada a realização de outro show de nível nacional. Será a vez de Jads e Jadson, que prometem desfilar no palco grandes sucessos. O evento também terá entrada franca.

Os shows dos 65 anos de Caarapó também serão abrilhantados por outros artistas, a exemplo do apresentador Chico Mineiro e do DJ PH Freitas.

O prefeito André Nezzi convida toda a população para esse importante evento que marca mais um ano de comemoração ao aniversário da cidade. “Sem dúvida será uma grande festa. Convidamos as famílias para que participem e prestigiem esse momento de celebração do bom momento que o nosso município está vivendo. São importantes conquistas em todos os setores, e a população merece essa comemoração”, destacou o prefeito.

IPTU Premiado

No dia 31, a Praça Central de Caarapó será palco do tradicional sorteio dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2023. A premiação deste ano contempla um carro zero km e duas motocicletas igualmente novas.

De acordo com o Departamento de Tributação da prefeitura de Caarapó, a entrega dos cupons da campanha vai até o dia 29 deste mês. Têm direito a concorrer aos prêmios da campanha os contribuintes em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano. Os inadimplentes que quitarem o tributo também terão direito a participar do sorteio.

Os cupons deverão ser retirados na recepção da prefeitura, entre 8h e 12h. O contribuinte deverá preencher os tíquetes com as informações descritas e depositar na urna do sorteio, disponibilizada no saguão da prefeitura.

Na virada do ano, como já é tradição, haverá a costumeira queima de fogos, que promete iluminar o céu caarapoense com muitas luzes e cores, como forma de celebrar a chegada do ano-novo.