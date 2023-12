Período de safra eleva a contratação de trabalhadores em Dourados

O período de safra da soja deve movimentar o mercado de trabalho na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A contratação de trabalhadores na modalidade temporária é estratégica para o sucesso e eficiência da produção agrícola da região e a estimativa é de que mais de 300 profissionais sejam contratados.

Cássila Castro, supervisora regional da Employer Recursos Humanos em Dourados, explica que a contratação é feita de acordo com a sazonalidade. “Os temporários são contratados para atuar em períodos específicos, de acordo com o calendário agrícola e desempenham funções importantes para a economia, contribuindo de forma significativa para o processamento da cultura. São diversas as oportunidades existentes desde a colheita, com a operação de maquinários como pá carregadeira, tratores e outros equipamentos, até trabalhos manuais como a classificação de grãos e transporte dos insumos”, explica.

Segundo a executiva, existem oportunidades para trabalhadores com ou sem experiência anterior e formação específica. “É uma boa oportunidade para quem precisa adquirir experiência ou que está fora do mercado de trabalho e quer retornar, se tornando economicamente ativo”, diz. “Além das atividades mais operacionais, como armazenagem e processamento, manutenção de equipamentos, ajudantes de pesquisa, surgem vagas administrativas como controle de estoque e outras tarefas relacionadas à gestão, por exemplo”.

A supervisora explica que a importância do trabalho temporário para o período das safras. “O trabalho temporário é muito importante, ajuda eles nesse aumento de recebimento, assim o quadro efetivo do cliente consegue desenvolver suas tarefas do dia a dia.

Além de salários compatíveis com a função, os trabalhadores recebem benefícios como vale alimentação, vale transporte e alojamento no local.

Como se candidatar

Os interessados em trabalhar na safra da soja, batata, milho ou trigo, em Dourados, devem enviar o currículo para o WhatsApp (67) 9 8165-1609.

