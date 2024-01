Com presença de Riedel, Grupo Técnico começa discutir medidas para aumentar proteção do rio Formoso

Para elaborar propostas e projetos para a recuperação, proteção e uso sustentável da Bacia do Rio Formoso, o Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, vai identificar e propor soluções de preservação ambiental do curso d’água localizado em Bonito.

O governador Eduardo Riedel participou da primeira reunião do grupo, realizada hoje (18), e pontuou sobre a responsabilidade do Estado em estabelecer e colocar em prática, ações de preservação ambiental em Bonito, com foco no Rio Formoso.

“Bonito é um patrimônio do Brasil, e do mundo. E isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. A gente precisa criar mecanismos e buscar soluções. Este grupo de trabalho é importante, no sentido de estabelecer um cronograma de ações e prazos. Precisamos e devemos dar esse retorno para Bonito, que é representativo e um ícone de todo o potencial turístico e de preservação que temos no Estado”, disse Riedel.

Com demandas específicas relacionadas ao meio ambiente, Bonito é considerada a capital do ecoturismo do Estado e um dos melhores destinos do Brasil. Com investimentos e apoio do Governo do Estado, o município registrou recordes em 2023. Foram mais de 313,3 mil turistas e 909,6 mil visitantes aos atrativos do município.

O relatório do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, divulgado na semana passada, apontou que em 2023, o município teve o melhor público desde 2015.

O Governo do Estado está atento e mantém atuação constante nas questões relacionadas a preservação ambiental no município. Por isso o grupo de trabalho tem a responsabilidade de melhorar a conservação ambiental, propor plano de ação e projeto de execução.

“Este grupo específico é para que a gente possa ter ações efetivas, práticas e de curto prazo, em relação a situação do Rio Formoso. Obviamente nós já temos um conjunto de ações para toda a bacia e os outros municípios, Bodoque e Jardim, além de Bonito. O nosso objetivo é construir soluções, do Governo junto com a prefeitura”, disse o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A criação do grupo foi formalizada em dezembro de 2023, e levou em consideração o crescimento do município de Bonito, bem como o aumento expressivo no número de visitantes nos últimos anos, além da necessidade de desenvolver ações que permitam o desenvolvimento sustentável, preservando as belezas naturais e a qualidade de vida da população.

O grupo tem prazo de 120 dias para apresentação das propostas de ação para recuperação, proteção e uso sustentável do Rio Formoso, que é um dos principais rios de Bonito e considerado um dos rios de maior beleza cênica do mundo.