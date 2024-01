Dourados recebe sua primeira edição do SuperAgro, um dos principais eventos do agronegócio brasileiro

Feira aberta ao público será realizada nos dias 24 e 25 de janeiro e reunirá dezenas de expositores com soluções inovadoras e sustentáveis

O AgroGalaxy, um dos maiores grupos varejistas de insumos e serviços do agronegócio brasileiro, anuncia a realização da primeira edição do SuperAgro em Dourados (MS). O evento, que é nacionalmente conhecido como referência técnica e comercial e já faz parte do calendário do agronegócio brasileiro em outras localidades, acontece entre os dias 24 e 25 de janeiro na Rodovia MS-162, KM 7.

A feira reunirá dezenas de expositores, que apresentarão soluções inovadoras e sustentáveis para os produtores e trabalhadores rurais, estudantes, profissionais da área, pesquisadores e interessados pelo setor de todo o Mato Grosso do Sul. Estarão presentes as principais empresas do agronegócio de diversos segmentos, como sementes, defensivos, fertilizantes, especialidades, maquinários, implementos, agricultura digital e serviços.

O AgroGalaxy vai estar presente com toda sua capacidade técnica, de inovação e olhar para a sustentabilidade. Como destaques, a companhia fará o lançamento da Super Galaxy, marca de fertilizantes exclusivamente criada para o AgroGalaxy pela SuperBAC; apresentará toda a estrutura e qualidade da Nova Sementes, marca exclusiva de sementes de soja da companhia que é uma das mais comercializadas do Brasil; abordará protocolos técnicos inovadores de manejo e assuntos pertinentes para uma safra produtiva no stand do Tech A, e exibirá os vencedores do primeiro desafio de inovação realizado pelo Instituto AgroGalaxy. “Dourados é uma região estratégica para o agronegócio no estado do MS e, por isso, decidimos ampliar nosso evento, anteriormente conhecido como Tech A no Campo, para a estrutura maior do SuperAgro. A feira será uma oportunidade valiosa de bons negócios para os produtores rurais, além de evidenciar ainda mais o porte e desempenho do AgroGalaxy, já que o público poderá conhecer mais sobre a qualidade dos nossos produtos, serviços e áreas de atuação da companhia”, ressalta Welles Pascoal, CEO do AgroGalaxy. “Uma grande porcentagem do nosso volume anual de negócios na região é conquistada durante o Super Agro”, acrescenta o executivo.

Além de negócios, tecnologia e inovação, o evento também terá circuitos técnicos com palestras pelos Campos Demonstrativos que estarão disponíveis no local.

O Super Agro Dourados 2024 terá como expositores as marcas Adama, Agro Impar, Alper Agro, Aminoagro Basf Credenz, Biotrop, Ciarama, Conesul, Douramotors, Forseed, Jotabasso, Magno, Mega Drones, Mosaic, Rok Brindes, Rovensa Next, Santa Clara, Sumitomo, SuperBac, Tratornan, Ultragas, UPL e Verluz. Além deles, os produtos e serviços AgroGalaxy também estarão presentes com as marcas: Acerte A, AgroGalaxy Clube, App AgroGalaxy, GI, Super Galaxy, Instituto AgroGalaxy, Lab-A, Tech-A, Novas Sementes e Galaxy Pay.

SuperAgro Dourados

Data: 24 e 25 de janeiro de 2024

Horário: das 8h às 18h

Local: Rodovia MS-162, KM 7.

Para mais informações sobre o SuperAgro Dourados, clique aqui.