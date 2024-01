Três são presos pelo DOF com quase meia tonelada de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite desta quarta-feira (17) um veículo GM Montana carregado com 463 quilos de maconha. Na ação três homens foram presos.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo pela rodovia MS-157 na região de Carumbé, distrito do município de Itaporã, quando visualizaram os três homens parados às margens da rodovia junto ao GM Montana de cor preta, que estava carregado com a droga.

O condutor da Montana, de 42 anos de idade, disse que o veículo apresentou problemas mecânicos. Os outros dois homens, de 40 e 41 anos de idade, eram os ‘batedores de estrada’ responsáveis em repassar, ao condutor do veículo com a droga, as informações sobre a presença policial na rodovia.

Eles disseram que seguiam por uma estrada vicinal, em um Fiat Palio branco, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo, sendo deixado em uma chácara nas proximidades. Os policiais foram até a referida chácara e localizaram o Fiat Palio avariado.

Questionados sobre a origem e destino que teria a droga disseram que pegaram em Coronel Sapucaia e que levariam até Campo Grande. A viatura guincho do DOF esteve no local e rebocou os veículos até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 985 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.