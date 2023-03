Com apoio do Governo de MS, segunda edição da Maratona de Campo Grande acontecerá em julho

Após o sucesso em 2022, a segunda edição da Maratona de Campo Grande está confirmada para este ano, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). A programação do evento terá início em 30 de junho, com a largada programada para 2 de julho.

A largada e a chegada serão no altos da avenida Afonso Pena, na denominada Cidade da Maratona. “É com muito orgulho que nossa capital, hoje, é uma das cidades no mundo que sediam maratonas. Além de ser uma modalidade tradicional, é um evento que recebe competidores de várias partes do Brasil e do mundo, destacando o potencial esportivo de Mato Grosso do Sul e também movimentando a economia”, salienta o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, destaca que a Maratona tem tudo se tornar uma prova de referência no calendário nacional. “Campo Grande é uma das cidades mais belas do país e proporciona uma experiência diferenciada no esporte. Com a organização de excelência, a Maratona incentiva os atletas locais e atrai competidores de fora do estado, gera maior fluxo turístico, colocando-se como um dos principais eventos de corrida do calendário nacional”.

Além da corrida em si, a Maratona terá uma série de atividades. “Este ano vamos realizar a Cidade da Maratona, um espaço inteiro com lojas, palestras, shows e com entrada franca. Além da corrida, o objetivo é ofertar conteúdo para as pessoas que queiram iniciar no esporte e para atletas amadores e profissionais de todas as idades, buscando a promoção da saúde em primeiro lugar”, comenta Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

Apesar de ter a maratona como grande destaque, a prova, com organização da H2O Ecoturismo e realização da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), terá também percursos de 7 km e 21 km (meia maratona), para abranger todos os tipos de corredores, e uma versão kids, para crianças de 3 a 13 anos. O percurso da maratona será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

Na primeira edição, foram mais de mil participantes, e para 2023 a expectativa é de dobrar o número de inscritos, com 2 mil corredores esperados em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento.

A prova já está em seu terceiro lote de inscrições. O primeiro lote, disponibilizado no início do ano, esgotou em menos de 24 horas, antecipando a grande expectativa do público de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. “Mudamos o local de largada e chegada para os altos da Afonso Pena, facilitando a logística e o estacionamento dos atletas e do público em geral e fazendo com que o percurso passe por pontos estratégicos da cidade. Teremos oferta de alimentação e bebidas no local do evento e ampliamos a premiação de faixa etária da maratona e da meia maratona”, detalha Kassilene.

“A maratona é uma prova emblemática entre as provas de corrida. Ela carrega um peso histórico, pois diz a lenda que Filipedes, guerreiro grego, correu 40 km entre as cidades de Maratona e Atenas, por volta de 490 a.C., para repassar urgentemente a notícia da batalha aos gregos que habitavam a cidade de Atenas. A realização de uma maratona em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é motivo de orgulho, pois trata-se de um evento esportivo reconhecidamente importante no Brasil e no mundo entre os corredores, sejam eles profissionais ou amadores”, resume Mônica Riedel, primeira-dama de Mato Grosso do Sul e também corredora.

Sobre a prova

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, especial para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (Cidade do Natal, altos da Afonso Pena). As inscrições já estão no terceiro lote e as vagas são limitadas.

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande e pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br.