Clubes de protagonismo são implementados em Escola da Autoria de Dourados

A Escola Estadual Antônia Silveira Capilé, que oferta ensino em tempo integral, através do Programa “Escola da Autoria”, localizada na região do Jardim Água Boa, em Dourados, mantém na programação do ano letivo de 2022 diversas ações de implementação do protagonismo estudantil, dentre elas o “Clube do Protagonismo”.

De acordo com a diretora Marisa Pereira dos Santos, o “Clube do Protagonismo” é realizado através do Projeto de Práticas de Convivência, desenvolvido na EE Antônia da Silveira Capilé, desde 2021. No ano letivo de 2022 está desenvolvendo a implementação dos clubes com 187 estudantes.

Os clubes do protagonismo são variados, como clube de desenho, dança, música, de leitura, de voleibol, handebol dentre outros. As atividades começaram há cerca de 20 dias, com protagonistas matriculados no 1° ao 3° ano do ensino médio em Tempo Integral.

Clube do Protagonismo

O Clube de Protagonismo é o espaço que tem por objetivo fomentar a atuação protagonista do estudante, por intermédio de práticas e vivências, e tem por objetivo desenvolver sua autonomia. Os temas dos clubes partem dos interesses dos estudantes e podem dialogar com o seu projeto de vida.

De acordo com o professor responsável pelo programa na unidade escolar, Henrique Domingues Vilhassante, nos Clubes de Protagonismo, os estudantes desenvolverão habilidades e competências necessárias para o século XXI, ”como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe e tomar decisões”, enfatiza Vilhassante

Sob essa perspectiva, os estudantes da Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé estão em movimento durante as aulas de Prática de Convivência que ocorrem no intervalo do almoço. “Seguindo um edital elaborado pela equipe gestora, os estudantes se apropriaram do material de formação dos clubes, e estão engajados na divulgação e inscrição dos integrantes dos clubes para início das atividades”, finaliza Edson Ferreira de Matos, outro docente responsável pelo Clube do Protagonismo na Escola da Autoria.