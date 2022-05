Ações do Governo de MS fortalece setores como agricultura, saúde, segurança e educação

Para melhorar as condições do homem no campo, ajudar a saúde pública e equipar as escolas da rede estadual de ensino, o governador Reinaldo Azambuja fez uma série de entregas nesta semana, que incluem maquinários agrícolas, caminhões, ambulâncias e até conjunto de robótica para estudantes. Para segurança pública foi anunciado novas promoções na Polícia Civil.

A semana começou com a entrega de 363 máquinas e equipamentos agrícolas aos 79 municípios do Estado, em um investimento de R$ 31,2 milhões. A intenção é contribuir e ajudar a agricultura familiar, dando melhores condições de infraestrutura para produção. O governador adiantou que mais mil equipamentos serão entregues até o final do ano.

“Tem mil equipamentos comprados que nós estamos esperando serem entregues porque as fábricas não estão dando conta. São caminhões, pás-carregadeiras, poclaines, retroescavadeiras, carretas, tratores e um monte de equipamentos. Nestes oito anos de gestão serão 3,8 mil equipamentos entregues ao campo”, descreveu o governador.

O evento foi realizado no pátio do Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer). As entregas foram feitas pelo Governo do Estado em parceria com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e a bancada federal. “Esse foi o nosso foco para que déssemos total apoio à agricultura familiar no Estado”, explicou o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

Novas ambulâncias

Para contribuir com a saúde pública, o governador entregou quatro novas ambulâncias aos municípios de Bodoquena, Dourados, Itaporã e Japorã. Cada veículo teve o investimento de R$ 390 mil. Com isto já são 13 (ambulâncias) distribuídos aos municípios, que juntos custaram R$ 5 milhões.

“Isso aqui faz parte de um programa da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a gente entrega esses veículos que vão dar suporte ainda maior de proteção às comunidades, pessoas e famílias de cada uma dessas cidades. Em Dourados e Japorã, especificamente, esses veículos vão atender as comunidades indígenas”, destacou o governador.

Entre as cidades que já tinham sido contempladas com ambulâncias estão Caarapó, Coxim, Eldorado, Mundo Novo, Porto Murtinho, Sete Quedas, Ribas do Rio Pardo, Naviraí e Rio Verde de Mato Grosso, desde dezembro de 2021.

Equipamentos para escolas

Com novos investimentos para qualificar o ensino público, o governador entregou 116 conjuntos de robótica a escolas de tempo integral da Rede Estadual de Ensino. A expectativa é contribuir com o aprendizado dos alunos, qualificando as ferramentas disponíveis para as aulas e disciplinas.

“Isso aqui ajuda a despertar no aluno aquele pensamento computacional, intelectual, social. Muda muito para o aluno que, muitas vezes, já está naquela aula cansativa. A criatividade vai ser despertada. Isso aqui estimula, principalmente, a matemática, porque vai ter que trabalhar a matemática, não tenha dúvida disso”, afirmou o governador.

A secretária de Educação, Maria Cecília Amêndola, destacou que mais de 150 profissionais já começaram a receber a qualificação para uso dos equipamentos. “Os professores que estão aqui são diferenciados. Aquele paradigma de que a formação da universidade bastava, já era. Precisamos estar o tempo todo estudando”.

Promoções

Para valorização da segurança pública, o governador assinou ato de promoção de 1.016 policiais civis de todas as carreiras: delegados, investigadores, escrivães, médicos-legistas, peritos criminais, papiloscopistas e agentes de polícia científica. Elas são referentes a 2019 e terão efeito retroativo. Os profissionais e representantes do setor agradeceram esta conquista da categoria.

“Assinamos esse decreto que permite a promoção de 1.016 policiais da Polícia Civil. Nunca teve uma promoção desse tamanho. É a maior da história. É um direito, uma conquista e um reconhecimento do nosso Governo para essa categoria. É um reconhecimento pelo ótimo trabalho da Polícia Civil, que é uma das melhores do Brasil e nos orgulha muito”, afirmou o governador.

Para o secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, este ato mostra o reconhecimento do Governo do Estado ao bom trabalho prestado. “O senhor está proporcionando a mais de mil policiais civis uma promoção que traz recursos, melhorias, valorização e reconhecimento. Muito obrigado. A segurança pública vive momento ímpar graças ao seu apoio e à credibilidade depositada em nossa equipe. A gente retribui com resultados”.

Campanha

Uma ação que já é tradicional nesta gestão é a campanha do agasalho, que visa ajudar famílias carentes com cobertores, roupas e agasalhos durante o período de inverno em Mato Grosso do Sul. No lançamento da edição deste ano as autoridades destacaram que o foco é superar as metas alcançadas em 2021.

“Mais de 189 mil peças foram arrecadadas em seis anos. Só em 2021 foram 60 mil. Todos os anos temos um crescimento, que demonstra o engajamento dos servidores, que oportunizam a distribuição de cobertores, roupas e agasalhos para mais de 300 instituições das 79 cidades”, afirmou o governador.

Reinaldo Azambuja destacou que estes cobertores fazem a diferença na vida das famílias carentes, que não têm condições de comprar os itens. “Neste ano temos previsão de inverno bem rigoroso. Então, quanto mais engajamento melhor. Nosso grande desafio é bater o recorde de 2021 e tenho certeza que vamos conseguir”.