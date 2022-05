CDL CG alerta sobre “golpe do protesto”

A CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande alerta para uma nova modalidade de tentativa de golpe que está sendo aplicada no varejo da capital, por meio de um falso protesto de títulos.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, reforçou a necessidade de checagem dessa comunicação. “Sempre lembramos aos varejistas que é preciso conferir os dados e não fazer o pagamento se não tiver certeza absoluta de que a empresa realmente tem essa dívida”.

O golpe consiste numa notificação de protesto para o CNPJ da empresa, enviada pelos Correios, onde consta um QrCode para um pix de pagamento da suposta dívida, porém, a A equipe da CDL CG fez contato com cartórios da capital e de Brasília, que é uma das cidades de origem das tais notificações, que informaram que os pagamentos do protesto são realizados por meio de boleto e o protesto só ocorre no próprio domicílio da empresa.

Além do mais, ao checar para qual empresa deveria ser feito o pagamento, descobriu que se trata de uma Microempresa, com nome fantasia de “CARTORIO NACIONAL DE TÍTULOS E PROTESTO LTDA”, cuja atividade principal tem o Cnae 82.91-1-00 – Atividades de cobranças e informações cadastrais e as atividades secundárias variam do Cnae 58.13-1-00 – Edição de revistas, ao 73.19-0-03 – Marketing direto, entre outras diversas atividades.

A equipe CDL CG também descobriu que a empresa que faz a referida cobrança com nome de Cartório Nacional não possui em seu CNPJ nenhuma atividade relacionada a Cartórios, cujo Cnae é 6912-5/00 e a mesma está situada em Goiânia/GO.

Alguns varejistas, que receberam essa notificação por correio, entraram em contato com a CDL CG, que orientou para que confiram se o protesto realmente existe pelo site https://site.cenprotnacional.org.br/.