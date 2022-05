Em MS, setor industrial abriu 2.345 vagas de emprego em março e 5.040 no acumulado do ano

O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável em março pela abertura de 2.345 postos formais de trabalho, resultado de 8.835 contratações e 6.490 demissões. Já no acumulado de janeiro a março, são 5.040 vagas abertas pela indústria, resultado de 22.898 contratações e 17.858 demissões. Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial foi responsável por 30% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul no período indicado.

Atividades industriais que mais abriram vagas no mês de março foram fabricação de álcool (+498), fabricação de açúcar (+360), construção de edifícios (+306), abate de bovinos (+187), obras de terraplanagem (+183), obras de infraestrutura (+120), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+116) e fabricação de celulose (+114).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a março foram construção de edifícios (+933), fabricação de álcool (+605), fabricação de açúcar (+580), obras de infraestrutura (+492), obras de terraplanagem (+236), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+173), fabricação de celulose (+157), obras de alvenaria (+156), confecção de peças do vestuário (+120), tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+114) e fabricação de calçados de material sintético (+112).

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou março de 2022 com o total de 137.870 trabalhadores empregados. “Indicando, até aqui, um aumento de 3,8% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 132.830 funcionários”, afirmou.

Com isso, a atividade industrial responde por 23,8% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 221.346 trabalhadores com participação equivalente a 38,2% e Comércio com 138.498 empregados ou 23,9%.

Municípios que mais empregaram

Em relação aos municípios, constata-se que em 55 deles, as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a março de 2022, proporcionando a abertura de 5.724 vagas.

Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 200 vagas, destacam-se: Campo Grande (+830), Aparecida do Taboado (+597), Dourados (+588), Ribas do Rio Pardo (+580), Três Lagoas (+543), Rio Brilhante (+464) e Nova Andradina (+341).

As atividades que mais contribuíram nos municípios indicados foram construção de edifícios (+853), fabricação de álcool (+492), fabricação de açúcar (+461), obras de infraestrutura (+253), obras de terraplanagem (+229), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+174), fabricação de celulose (+155), abate de bovinos (+145) e tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+115).