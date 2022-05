Abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Santa Rita do Pardo

Estão abertas desde esta segunda-feira (02), as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo. As vagas são para o nível superior, médio e fundamental completo e incompleto. Candidatos que quiserem participam do certame devem se inscrever até o dia 02 de junho pelo portal http://fapec.org/concurso. O edital também está disponível na página.

O concurso oferta 75 vagas no total, sendo 33 vagas para ensino superior, 14 vagas para nível médio, 17 vagas para fundamental completo e 11 vagas para fundamental incompleto. Os salários começam na faixa de R$ 1.212,20 e vão até R$ 11.453,72. A taxa de inscrição para nível superior completo é de R$ 125. Para nível médio R$ 110, e para nível fundamental completo e incompleto o valor é de R$ 100.

O candidato pode requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 6 de maio de 2022 se for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e de membros de famílias com baixa renda, se estiver desempregado ou se tiver renda mensal familiar de até meio salário mínimo per capita ou de três salários mínimos no total. O concurso conta com três provas de caráter eliminatório e classificatório: a prova teórica, prova prática e a prova de títulos.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3345-5900 ou pelo e-mail concurso@fapec.org