Capital recebe estadual de taekwondo neste fim de semana

Campo Grande sedia, neste fim de semana, o Campeonato Estadual de Taekwondo 2022. Tendo como palco a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), os combates ocorrem nos dias 14 e 15 de maio, a partir das 09h. O evento é uma realização da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTkdMS), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“Ao longo dos anos, a federação tem apresentado ótimos resultados para Mato Grosso do Sul, com destaque em eventos nacionais e internacionais”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Já tivemos até mesmo atletas participantes da Seleção Brasileira da modalidade, disputando eventos de renome e trazendo medalhas para nosso estado e nosso país”, conclui o presidente.

No Campeonato Regional, os atletas terão oportunidade de competir por vagas no Campeonato Brasileiro 2022, além de somar pontos para o ranking nacional, pleiteando uma oportunidade no Grand Slam 2023. “Já está tudo preparado para a competição, e os atletas estão bem ansiosos. O Campeonato Brasileiro é um dos maiores que temos no país, então todos esperam garantir uma vaga”, afirma o presidente da FTkdMS, mestre Fábio Costa. “A Fundesporte nos ajudou bastante, estamos muito contentes com esse apoio que tivemos”, conclui.

Os combates serão de Kyorugui (lutas), nas categorias fraldinha, mirim, infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e master. Também haverão disputas de Poonsae (movimentos) para todas as graduações.

Além do campeonato, os associados da federação terão oportunidade de participar do Seminário Estadual de Poonsae, ministrado pelo mestre Celso Souza, no sábado. O seminário será gratuito, e tem o objetivo de fomentar a modalidade no estado.

