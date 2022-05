Brasil Sabor está de volta com o melhor da gastronomia sul-mato-grossense

Em MS, o Festival conta com 40 participantes em Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Dourados e Corumbá

A 16º edição do festival gastronômico Brasil Sabor, realizado pela Abrasel MS, com patrocínio do Sebrae e Fort Atacadista, tem início nesta quinta-feira (12), valorizando a diversidade culinária do Estado com pratos que ressaltam os sabores da nossa gastronomia.

Para o presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, a participação dos restaurantes do estado demonstra a qualidade da nossa gastronomia. “As experiências gastronômicas criam memórias afetivas e com a qualidade dos pratos que participam, a culinária do nosso estado ganha destaque, inclusive, nacionalmente”.

O presidente da Abrasel MS ressalta também a participação do público no Festival. “O público espera pelo Festival, tanto pela qualidade, quanto pela experiência de provar sabores diferenciados. Com certeza será um sucesso, mais uma vez”.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o evento é uma oportunidade de fortalecer a gastronomia dos estados. “O consumidor quer comer algo do seu estado, mas quer inovação. O dono de restaurante aproveita o Brasil Sabor, cria algo novo e conquista o público”, explica.

Em Mato Grosso do Sul, o festival acontece de 12 de maio a 5 de junho, contando com a participação de 40 estabelecimentos nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Dourados e, como novidade desta edição, a cidade de Corumbá

O Brasil Sabor, considerado o maior festival gastronômico do mundo, será realizado em regime híbrido pelo segundo ano consecutivo. O formato permite que os clientes experimentem os pratos presencialmente ou em casa, fazendo o pedido por delivery. Durante todo o evento, o preço dos pratos produzidos será promocional. Os consumidores também podem interagir com o festival publicando fotos de seus pedidos com a hashtag #Brasilsabor2022.

Para saber quais estabelecimentos participam, acesse www.brasilsaborms.com.br