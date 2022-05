Câmara de Dourados sedia lançamento de livro escrito pelo professor José Carlos

‘Recortes de um verdadeiro amor’ visa ajudar projeto social

Nesta quinta-feira, 12, a partir das 19h, acontece na Câmara de Vereadores de Dourados, o lançamento do livro ‘Recortes de um verdadeiro amor’, de autoria do professor José Carlos Severiano de Souza, 52 anos. O autor é diretor da Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, no Jardim Tropical.

Os recursos recebidos pela venda dos exemplares, ao preço de R$ 25,00 cada, serão repassados ao projeto social ‘Quem tem fome tem pressa’, da Comunidade Tempo de Vida – CTV. “O verdadeiro amor é o amor de Deus. O amor que se doou pela nossa salvação. Esse é o tema desse livro. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro será destinado ao projeto. Conto com a presença da comunidade”, destacou o professor José Carlos.

O vereador Sergio Nogueira – PSDB, que solicitou a realização do evento na Casa de Leis, mencionou que, desde o surgimento da pandemia tem acompanhado os trabalhos executados pela CTV, do pastor Robert Ferter. “Acompanho o crescimento do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social e com falta de alimentação. O gabinete, na medida do possível, tem contribuído e utilizamos a tribuna incentivando as doações. Por reconhecer o lema do projeto, entregamos Moções de Congratulações às pessoas que estão à frente desta iniciativa”, disse.

As atividades têm atendidos principalmente os imigrantes e moradores de rua, bem como crianças dentro das aldeias. “A confecção deste livro que terá os recursos destinados para esta campanha é muito importante, por isso conta com nosso apoio. Parabéns a todos envolvidos”, enfatizou Sergio Nogueira.