Sistema Antecipe é destaque na Expoagro

Quer conhecer detalhes de um sistema produtivo e inovador e que permite que o milho seja semeado em até 20 dias antes da colheita da soja, na linha intercalar, garantindo que a implantação e o ciclo de cultivo ocorram em período mais adequado? Essa tecnologia, que antes parecia impossível, já é uma realidade e está sendo implantada em vários estados brasileiros, inclusive no Mato Grosso do Sul. A tecnologia já tem nome e foi batizada como Sistema Antecipe.

Essa inovação será o tema central do Painel, realizado pela Embrapa Agropecuária Oeste e Sindicato Rural de Dourados, na 56ª Expoagro, intitulado “Antecipe – Cultivo Intercalar Antecipado – Diminuição dos Riscos Climáticos para o Milho Safrinha”. O evento acontece no dia 17 de maio, terça-feira, das 7h30 às 11hs, no auditório do Sindicato Rural, localizado no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

“A tecnologia foi desenvolvida após 13 anos de pesquisas feitas pela Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, MG) e os resultados têm sido excelentes, pois nessa fase da lavoura de soja, não há competição do milho com a soja, e no momento da colheita, essa operação mecanizada não impactará no posterior desenvolvimento do milho”, explica o pesquisador Rodrigo Arroyo Garcia, da Embrapa Agropecuária Oeste, que conduziu diversos experimentos no campo buscando validar o uso do sistema no Sul do MS.

No painel, ele vai apresentar aos participantes alguns detalhes dessa tecnologia inovadora, em sua palestra intitulada “Aspectos Agronômicos do Sistema Antecipe”. “O Clima no Sul de Mato Grosso do Sul” também vai ser um dos destaques desse Painel, sendo essa outra palestra proferida pelo pesquisador Danilton Luiz Flumignan. Na sequência, os participantes poderão conhecer as características da plantadeira do Sistema Antecipe, por meio da palestra proferida por Cristiano Taufer, da Pantanal Peças e Implementos Agrícolas.

Após as palestras os participantes poderão fazer perguntas, esclarecer dúvidas em tempo real.

Confira vídeo sobre o assunto e fique por dentro dessa importante novidade. Saiba mais: https://bit.ly/38dQwyl

Simpósio de Agricultura – No dia 16 de maio, segunda-feira, a Embrapa Agropecuária Oeste também participa da programação de palestras técnicas da Expoagro, por meio de palestras que serão ministradas no Simpósio de Agricultura. O pesquisador Julio Cesar Salton, vai falar sobre “Indicadores de qualidade do solo em sistemas de produção”; o analista Gessi Ceccon vai abordar o tema “Milho e braquiária: Base para mais tecnologias” e o pesquisador Fernando Mendes Lamas, falará sobre “Sistemas de produção como estratégia para minimizar o estresse ambiental”. O Simpósio de Agricultura é uma realização do Grupo Plantio na Palha (GPP) e do Sindicato Rural de Dourados e conta com apoio da Embrapa, Unigran, UFGD e Progis.

Dia de Campo – No dia 20 de maio, sexta-feira, pela manhã, das 8hs às 11h30, acontece o Dia de Campo Bovinocultura de Leite, com giro tecnológico e visitação a quatro estações, sendo: Estação 1 – BRS Kurumi – Manejo em pastejo intensivo; Estação 2 – Manejo e Recuperação do BRS Capiaçu (Marciana Retore e Cláudio Lazzarotto) ; Estação 3 – Controle Estratégico de Carrapatos e Estação 4 – Qualidade do Leite. O Dia de Campo é uma realização do Senar/MS e Sindicato Rural de Dourados e conta com apoio da ATeG Agroindústria, Selo Arte e Dinamiza.

Piscicultura – O pesquisador Laurindo André Rodrigues, da Embrapa Agropecuária Oeste, vai ministrar palestra, intitulada “Sistema integrado de produção de alimentos”, no dia 18 de maio, quarta-feira, às 15h30, durante a apresentação do curso de Engenharia de Aquicultura da UFGD.

Inscrições para os eventos podem ser feitas no site: www.sympla.com.br/sindicatoruraldedourados

Serviço:

Simpósio de Agricultura

Data: 16 de maio – segunda-feira

Horário: Das 7h30 às 16h30

Local: Expoagro – Auditório do Parque de Exposições

Realização: GPP e Sindicato Rural de Dourados

Apoio: Embrapa, Unigran, UFGD e Progis.

Painel “Diminuição dos Riscos Climáticos para o Milho Safrinha”

Data: 17 de maio – terça-feira

Horário: Das 7h30 às 11hs

Local: Expoagro – Auditório do Parque de Exposições

Realização: Embrapa Agropecuária Oeste e Sindicato Rural de Dourados

Apoio: Pantanal Peças

Dia de Campo Bovinocultura de Leite

Data: 20 de maio – sexta-feira

Horário: Das 7h30 às 111h30

Local: Expoagro – Parque de Exposições

Realização: Senar/MS e Sindicato Rural de Dourados

Apoio: ATeG Agroindústria, Selo Arte e Dinamiza

Piscicultura – Palestra: Sistema integrado de produção de alimentos

Data: 18 de maio – quarta-feira

Horário: 15h30

Local: Expoagro

Realização: UFGD

Apoio: Embrapa Agropecuária Oeste