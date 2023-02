Caarapó recebe oficina itinerante do CER/APAE para atendimento de pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó recebe, no início de março, a oficina itinerante do Centro Especializado em Reabilitação – CER/APAE para atendimento de pessoas com deficiência. No período entre 1º e 3 de março, a partir das 8h, a carreta da oficina estará defronte ao PAM, prestando os atendimentos com o objetivo de garantir amplo serviço de assistência à saúde, promovendo a reabilitação e reintegração social de pessoas com deficiência.

De acordo com o enfermeiro Samuel Bach, coordenador da área de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó, trata-se de uma parceria entre a prefeitura, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e o Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE de Campo Grande. “Serão oferecidos serviços de órteses e próteses para pessoas com deficiência mediante prévio agendamento via sistema estadual de regulação de vagas, que é feito através de encaminhamento das unidades de saúde, que faz acompanhamento permanente desse público”, esclareceu o enfermeiro.

Foram agendados 48 atendimentos, o que, segundo Bach, “parece pouco”. “Como muitos aparelhos e equipamentos são fabricados sob medida na hora, na própria oficina, isso demanda tempo”, justifica o profissional. “O que não puder ser fabricado aqui na oficina será feito no CER, em Campo Grande”, explica.

CER/APAE de Campo Grande

O Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE de Campo Grande/MS é especializado em reabilitação, realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul.

É um serviço especializado de reabilitação, o qual dispõe de Médicos Especializados em Reabilitação, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, Técnico em Órteses e Próteses e Educador Físico.

Já a APAE de Campo Grande atua no estado de Mato Grosso do Sul há mais de 50 anos, buscando realizar serviços de excelência para seus usuários, visando promover e articular ações de defesa, direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.