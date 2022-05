Caarapó é destaque nacional em vacinação de indígenas

O município de Caarapó ganhou destaque positivo nas páginas dos noticiários dos principais veículos de comunicação de Mato Grosso do Sul nesta semana. O fato – que está sendo comemorado pelas autoridades municipais – está ligado à área de saúde, especificamente em relação aos resultados da vacinação contra Covid-19 atingidos pelas campanhas de imunização da comunidade Guarani-Kaiowa radicada nas aldeias Te’yikue e Guiraroká.

De acordo com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems-MS), o polo indígena do Sul de MS – integrado pelos municípios de Caarapó, Laguna Carapã e Juti – obteve o melhor resultado do Brasil. A informação foi repassada por ocasião do encerramento do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), evento realizado na Aldeia Te’yikue de Caarapó na última terça-feira (17).

“O trabalho conjunto entre os municípios e o polo regional proporcionou o alcance do melhor índice de vacinação das aldeias indígenas do País. São mais de oito mil indígenas que compõem o nosso polo e tivemos uma cobertura vacinal acima da meta em relação à população com idade a partir de cinco anos e, na multivacinação, superamos 90% da meta estabelecida”, destaca o secretário de Saúde de Caarapó, Vinício de Faria e Andrade.

Já o secretário de Saúde de Laguna Carapã – que é Diretor dos Municípios com populações ribeirinhas indígenas, quilombolas e em situação de vulnerabilidade, do Cosems/MS – sublinha o apoio das prefeituras. “Todos os municípios de MS que possuem povos indígenas ajudaram os Polos na campanha, seja fornecendo combustível, alimentação, transporte dos imunizantes, RH e até mesmo capacitação para os profissionais. Um trabalho que somou esforços e teve um excelente resultado”, observou, em entrevista à imprensa regional.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, que participou do evento ao lado do secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Reginaldo Ramos Machado, do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de MS, Luiz Antônio de Oliveira Júnior, do prefeito de Juti, Gilson Cruz, da vice-prefeita de Laguna Carapã, Zenaide Espíndola, e da secretária de Juti, Makieli da Silva Cunha, além de lideranças indígenas e servidores dos polos indígenas – disse sentir-se “feliz” com os resultados alcançados. “As parcerias, a soma de esforços como a que aqui foi registrada, contribuíram decisivamente para que pudéssemos estar aqui comemorando essa importante conquista, com reflexos positivos na saúde da nossa comunidade indígena”, disse o prefeito de Caarapó, destacando ainda os investimentos que o município faz na área de saúde, chegando a atingir 30% da receita corrente líquida, “o dobro do que a lei exige, que é de 15%”.

O Mês de Vacinação dos Povos Indígenas tem a coordenação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde. O órgão possui 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) responsáveis pela vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis nas aldeias.