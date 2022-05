Vereador Thiago Vedana quer manutenção na iluminação pública e coleta de lixo no Nova Ponta Porã

O vereador Thiago Vedana encaminhou uma indicação durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, solicitando ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, melhorias na iluminação pública e coleta de lixo no bairro Jardim Nova Ponta Porã.

Thiago Vedana justificou seus pedidos alegando que, “aquela região precisa muito de tais melhorais, tendo em vista que alguns postes estão com lâmpadas queimadas ou não iluminam adequadamente. Tal situação se torna um risco para os moradores, já que os meliantes se aproveitam para praticar atos ilícitos”.

Já referente a coleta de lixo, o vereador explicou que, “o bairro sofre com a falta de coleta do lixo doméstico, o que gera muitos transtornos à comunidade como mau cheiro, proliferação de insetos, poluição do meio ambiente”.

Faixa de pedestres

O vereador Thiago Vedana também solicitou ao prefeito Hélio Peluffo Filho, e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, viabilização da construção de faixa de pedestres elevada na Avenida Brasil, em frente à Escola Elite Rede de Ensino.

O Parlamentar afirmou que, “a referida indicação tem o intuito de promover ordem e segurança aos pedestres, especialmente, aos estudantes, pais, funcionários e corpo docente da referida escola”.