Banco de Leite Humano do HU-UFGD está precisando de doações  

O estoque do hospital é suficiente para apenas um mês; atualmente são 22 bebês prematuros necessitando de leite

O Banco de Leite do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD/Ebserh), está precisando urgente de doações de leite materno. A previsão é de que o estoque do Banco de Leite dure apenas mais 60 dias.

Nesta quarta-feira (06/12),22 recém-nascidos estão consumindo o leite materno do estoque do Banco de Leite Humano. Estes bebês somados consomem aproximadamente 2 litros por dia.

Qualquer mulher que esteja amamentando seu bebê e tenha leite excedente pode doar. Ela precisa estar saudável, sem doenças infectocontagiosas, como sífilis e HIV. Para doar basta ligar no (67)3410 -3002 ou (67) 99102-4146, ambos são também WhattsApp.

Uma equipe especializada informará todas as regras de segurança e orientações sobre higiene, procedimentos para extração do leite e armazenamento do material recolhido.