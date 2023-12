Renda de livro da escritora Karina Maia terá AACC/MS como beneficiada

Com um tema forte e instigante, impossível de não despertar curiosidade, o livro “Todas as Vezes em Que Deus Falou Comigo” será lançado no dia 11 de dezembro de 2023, em formato digital, pela plataforma da “Amazon.com”. A obra promete trazer contribuição, não apenas para os leitores neste fim de ano, mas também para instituições de trabalho social, como a AACC/MS (Associação Amiga das Crianças com Câncer) e ABREC (Associação Brasileira dos Renais Crônicos). “Toda a renda do dia do lançamento será revertida para instituições que admiro e conheço de perto. Espero que a arrecadação seja impactante e retorne um pouco do muito que a AACC/MS e ABREC fazem pela vida de milhares de pessoas” – relatou a escritora e autora do livro, Karina Maia.

Sobre o conteúdo da obra, pode-se dizer que é para qualquer pessoa, com ou sem credo religioso, que busca um encontro consigo ao mesmo tempo em que tem curiosidade sobre fenômenos inexplicáveis. O subtítulo “Um livro para explicar os sinais que recebemos o tempo todo” nos deixa uma dica sobre o que está por vir nas próximas páginas: Deus fala conosco e todos podemos ouvir:

(…) este livro é para quem tem dificuldade em reconhecer a própria grandeza. Quem se sente tão pequeno diante da imensidão de Deus e das circunstâncias da vida, que chega a pensar que tem pouco valor e nenhuma influência sobre o universo. Este livro vai te ajudar a lembrar dos sinais que recebemos o tempo todo. Dos mais sutis aos mais evidentes. Espero que a comunicação com Deus apure seus sentidos para perceber que Ele fala o tempo todo (… – Trecho do Livro “Todas As Vezes Em Que Deus Falou Comigo”.

A leitura promete ser muito leve, fluida e rápida. O objetivo não é forçar o leitor ao entendimento de fenômenos, mas estimula-lo a um diálogo interno leve, simples e libertador. “As experiências trazidas pela autora, são descritas de uma forma em que nos envolva e faça com que queiramos saber cada vez mais. Porém, isso não é tudo! A mágica que nos torna viciados nessa leitura é que ela também nos faz lembrar do quanto tais eventos aconteceram em nossa vida de forma parecida, sem que prestássemos muita atenção”, garante Leandro Araújo, doutor em assistência social e terapeuta quântico Thetahealing e Prânica).

O livro é uma boa oportunidade de presentear alguém também, já que o custo será muito acessível, apenas 7,00 reais. Esse valor depois é válido apenas no dia do lançamento, depois retorna ao custo real (em torno de 39,00). “O objetivo de concentrar as doações somente no dia do lançamento e com um forte desconto no valor é criar uma grande onda, um movimento concentrado de engajamento da sociedade em prol das doações de maneira inclusiva, ou seja, praticamente todo mundo pode contribuir” – lembra Karina Maia.

Para quem já está com vontade de contribuir, procure as instituições AACC/MS e ABREC para solicitar o link de compra que será disponibilizado no dia 11 de dezembro.