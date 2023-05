Asumas reunirá cerca de 700 profissionais da suinocultura em Dourados

Fórum da suinocultura traz debate sobre o futuro da cadeia suinícola de MS

Dourados será palco do 5º Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura do Mato Grosso do Sul, nesta edição, cerca de 700 pessoas são esperadas para o evento que acontecerá durante a Expoagro 2023, no dia 16 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://bit.ly/v_forum_ suinocultura. Realizado pela Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores – Asumas, o encontro faz parte da celebração de 30 anos da entidade.

“O Fórum é um espaço democrático que reúne todos os elos da cadeia suinícola do nosso estado para compartilhar informações, discutir desafios, trocar experiências e solucionar problemas em conjunto. Essa edição é especial, pois além de ser a maior, comparado com as quatro edições anteriores, marca os 30 anos da nossa Associação”, comentou o presidente da Asumas, Milton Bigatão.

Reunindo produtores, técnicos do setor, pesquisadores, estudantes e autoridades, para discutir a expansão da atividade em MS, os avanços e as perspectivas do mercado nacional e internacional, a programação do Fórum traz para o debate a suinocultura 5.0, com o palestrante José Antonio Ribas, da Seara Alimentos, sustentabilidade também será pauta do encontro, com o diretor da Asumas e suinocultor, Celso Phillippi, que aborda carbono neutro na suinocultura, sucessão familiar, será o tema da palestra do Drº Daniel Bushatsky. Completando a programação, um dos principais nomes do mercado do agronegócio nacional, especialista em internet marketing, Miguel Cavalcanti, apresenta a abordagem no dia-a dia da granja e a contratação e demissão de funcionários.

O Fórum é realizado em parceria com o Sindicato Rural de Dourados e deve se consolidar como o principal evento da suinocultura do centro-oeste.

Serviço:

5º Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura do Mato Grosso do Sul

Data: 16 de maio

Local: Parque de exposições de Dourados, Dourados – MS

Inscrições e programação: https://bit.ly/v_forum_ suinocultura