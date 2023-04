Alunos da Escola Sesi de Campo Grande são selecionados no programa The Voice Kids

Os irmãos Eros Merlim de Sá, de 12 anos, e Lorenzo Merlim de Sá Azevedo, de 10, alunos da Escola Sesi Campo Grande, deram um show no palco do The Voice Kids, da Rede Globo, e agradaram os técnicos Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho no programa do último domingo (23/04).

O caçula Lorenzo vibrou muito e disse ser um sonho. “Só de pensar que a gente está no The Voice e as três cadeiras viraram, parecia que meu coração ia sair pela boca e eu já fui mandando beijo para o primeiro que virou”. O irmão mais velho também comemorou. “Foi incrível a virada das cadeiras, ficamos muito orgulhosos do nosso desempenho no palco e muito felizes porque os jurados gostaram, elogiaram e se emocionaram com a apresentação”.

Essa primeira etapa é a chamada Audições às Cegas. Os irmãos se apresentaram com a música “Vivendo aqui no mato”, do Trio Parada Dura, e escolheram fazer parte do time de Carlinhos Brown para a disputa.

Lorenzo valorizou a parceria com o irmão. “É ótimo subir no palco com meu irmão, ele me dá segurança, me apoia, me motiva a subir lá e ter coragem. O Eros aprendeu a segunda voz e as pessoas foram gostando da nossa afinação, isso motivava a gente a aprender cada vez mais”, conta.

Cantores em sala de aula

Eros e Lorenzo estudam, respectivamente, no 8º e 6º do ensino fundamental na Escola Sesi de Campo Grande. Durante as aulas de Português, eles cantavam para as turmas, demostrando o quanto a música transforma, cura e renova. “Eu mostrei a música para meus amigos e isso foi muito importante para mim. Eu acho que as escolas deveriam incentivar a música, porque a música é tudo e ela ajuda os alunos no aprendizado também”, enfatizou Eros.

A dupla Eros e Lorenzo foi formada no final de 2021. Os dois tocam violão desde os 5 anos de idade e, por influência de toda família, se empenharam em aprender vários clássicos do sertanejo. O programa recebeu mais de 5 milhões de inscrições em todo Brasil. Destas, apenas 54 crianças foram selecionadas. Os pequenos disputam o grande prêmio da temporada: R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.

Os pais consideram que a música é uma importante ferramenta para o desenvolvimento infantil e sempre incentivaram os meninos a explorarem esse mundo. “As melhores memórias afetivas possuem uma melodia e um ritmo. Em algum momento da vida, profissional e adulta, essa linguagem é utilizada. Ainda na gestação, tanto eu como o pai deles nos preocupávamos em estimular habilidades diferentes, não somente a fala e a escrita, e a música sempre esteve presente”, disse a mãe Alessandra.