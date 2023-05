Ação Saúde leva atendimento gratuito a mais de 900 crianças na Reserva Indígena de Dourados

Realizada pela Funsaud e Justiça do Trabalho, a ação realiza exames físicos e orientações para crianças de 4 a 14 anos

Mais de 900 crianças recebem cuidados em saúde nesta quinta-feira (5/4) na escola Tengatui Marangatu, na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados. A ação é uma parceria da Prefeitura de Dourados, através da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados) e da 2ª Vara do Trabalho de Dourados, com o juiz Dr. Marcio Alexandre.

Foram realizados exames físicos e orientações sobre a prevenção e cuidados com a saúde. As atividades foram divididas em dois períodos, na manhã foram atendidas cerca de 300 crianças e a tarde outras 400, todas com idades entre 4 e 14 anos.

O gerente de atenção à saúde do Hospital da Vida, Anderson Lima, ressalta que na ação é realizada a anamnese, e exames para identificar possíveis doenças ou alterações nas crianças.

“Através desses exames físicos podemos identificar alguma alteração nas crianças e, nesse caso, encaminhar para atendimento de referência para que recebam o tratamento adequado. Além das orientações e cuidados que estamos passando a elas”, afirma o enfermeiro.

Os pequenos também receberam orientações de higiene, cuidados bucais, a importância de uma boa alimentação e da prática de atividades físicas, entre vários outros.

“Cada criança que passa pela triagem também recebe uma lembrancinha como incentivo, para que possam entender que cuidar da saúde é algo positivo e que deve ser feito sempre”, completa a Assessoria Jurídica da Funsaud, Adriana de Carvalho Silva.

Em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem (12/5) e ainda em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas (19/4) a ação reúne enfermeiros da Funsaud, equipe multidisciplinar do Hospital da Vida, com enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, além dos setores e administrativo jurídico da Fundação. A indicação é da escola é do juiz Dr. Márcio Alexandre da Silva, da 2ª Vara do Trabalho de Dourados.