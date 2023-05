Prefeitura de Caarapó realiza a 4ª Feira de Arte e Artesanato nesta sexta e sábado na Praça Central

A Praça Mário Martines Ribeiro, popularmente denominada de Praça Central, será palco, nesta sexta-feira e sábado (5 e 6), da 4ª Feira de Arte e Cultura de Caarapó, evento promovido pela prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com organização do Departamento Municipal de Cultura. A abertura oficial será na sexta-feira, às 19h, com a presença de autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, além de convidados.

A programação de sexta-feira prevê a realização de apresentações culturais e artísticas, com participação do Projeto Conviver, Orquestra de Violões Guarani da Aldeia Te’yikue, abertura oficial da campanha Maio Amarelo (Trânsito) e exposição e comercialização de artesanato produzido por artesãos locais. Também haverá praça de alimentação e feira da agricultura familiar.

No sábado, a programação terá início às 9h, com feira da agricultura familiar, exposição de artesanato e praça de alimentação. À noite haverá apresentação do recital de alunos do Soneto – Centro de Cultura e Saúde Mental.

De acordo com os organizadores, o evento possibilita a promoção de encontros e trocas de experiências entre os artistas da cidade, assim como a integração de diversas fontes de cultura.

O prefeito André Nezzi reitera que o apoio a esse tipo de atividade é importante porque, além de constituir-se como fonte de renda, é também uma forma de expressão e preservação das culturas locais, promovendo a valorização de pessoas e comunidades, estilo de vida e alternativa sustentável de consumo e socialização, dentre outros.