Abertura da 26ª Oligran supera as expectativas e lota ginásio da UNIGRAN

Com o tema ‘Elementos da Natureza’, evento trouxe centenas de acadêmicos e visitantes

A 26ª Oligran começou com tudo. A abertura das Olimpíadas da UNIGRAN 2022, com o tema ‘Elementos da Natureza’, trouxe centenas de acadêmicos e visitantes para o ginásio da Instituição, que assistiram à entrada das delegações, apresentações artísticas e também a decisão do Concurso Miss e Mister Oligran.

A abertura marcou o retorno do evento após um hiato de dois anos sem a sua realização devido à pandemia. “Graças a Deus deu tudo certo. Foi mais um desafio vencido”, comentou a coordenadora de Educação Física, Elisângela Azambuja, responsável pela organização das Olimpíadas. Elisângela apontou que teve apoio do professor Carlos Muchão, dos professores do curso presencial e à distância e também dos acadêmicos do 7º semestre.

A coordenadora comemorou a resposta do público quanto à abertura. “Eu estou muito feliz pela participação de todos, principalmente pela quantidade de público. Esperávamos um grande público realmente, mas superou as expectativas. Acho que todo mundo está bem contente, bem realizado de estar voltando, porque é um evento que sempre trouxe bastante alegria para os acadêmicos, eles sempre esperam pela Oligran”, ressaltou.

O presidente de Honra da UNIGRAN, Murilo Zauith, também esteve presente no evento. Bastante emocionado, ele declarou a abertura desta edição. “Não sei se estou mais alegre ou emocionado. Nestes dois anos, tenho certeza que cada um tem uma história para contar, eu também tenho a minha. Mas o mais importante é que estamos aqui hoje, atravessando tudo isso”, frisou.

Zauith ainda exaltou o tamanho da Oligran, apontando ser a maior festa universitária do País. “E, nesta comemoração, que vai durar alguns dias, tenho certeza que os participantes vão sair muito mais fortalecidos, mais alegres, com novas amizades deste encontro que comemoramos mais um ano. Parabéns!”, finalizou.

“E agora é só esperar os jogos, as disputas e as medalhas. E que comecem os jogos”, completou a coordenador Elisângela Azambuja a. A Oligran vai até o dia 21 de maio, com jogos nos períodos matutino e noturno.

Miss e Mister Oligran

Como tradicionalmente acontece em toda abertura dos jogos, foram escolhidos a Miss e o Mister Oligran 2022.

Sara Coelho, do curso de Direito (noturno), e Vitor Costa, de Arquitetura e Urbanismo (diurno) ficaram em 1º lugar. Maria Caroline Dutra Oliveira, de Estética e Cosmética (noturno), e Manoel Edson Cassemiro dos Santos, de Biomedicina (noturno), em 2º; Ana Paula Fortes, de Estética e Cosmética (diurno), e Igor Vasques de Farias, de Psicologia (noturno), na 3º colocação.