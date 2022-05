Vereadora Neli Abdulahad pede parquinho no Ipê II e ciclovia no Kamel Saad

Na sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, a vereadora Neli Abdulahad encaminhou três indicações ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

A primeira indicação da Vereadora Neli Abdulahad solicita o fechamento com tela entorno da quadra da Escola Municipal Profº Dora Landolffi, no Distrito de Sanga Puitã.

De acordo com Neli Abdulahad, “as telas de cercamento para a quadra poliesportiva são fundamentais para a proteção dos alunos, pois no local há invasão de pombos, que dormem e fazem suas necessidades tornando o ambiente sujo e perigoso para as crianças praticarem atividades. Vale ressaltar, que há apenas duas auxiliares de limpeza para manter a escola limpa e ainda lavar a quadra todos os dias. Sendo assim, aguardamos o atendimento deste pedido”.

Parquinho

A segunda indicação solicitada durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, pela vereadora Neli Abdulahad indica a construção de um parquinho infantil, no bairro Ipê II.

Neli Abdulahad explicou que, “os moradores daquele bairro solicitam a instalação do parquinho para que as crianças possam ter um local perto de suas casas para brincar, já que existe campo de futebol, vôlei e academia ao ar livre menos um espaço para o lazer das crianças”.

Ciclovia

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, a vereadora Neli Abdulahad também solicitou que seja realizada a construção de ciclovias no Residencial Kamel Saad.

Em sua justificativa, a Vereadora Neli alegou que, “a implantação dessa ciclovia garantirá mais segurança aos usuários e incentivará a prática do ciclismo por novos praticantes”.