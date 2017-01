Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 12:20

Fãs da franquia X-Men podem ficar tranquilos: ao que tudo indica, “Logan” será o filme que todos estão esperando. Nesta terça-feira (17 de janeiro), a 20th Century Fox exibiu para a imprensa trechos inéditos de seus principais lançamentos de 2017, incluindo um generoso preview deste que promete ser o maior título do ano para o estúdio.

Centrado no mutante mais famoso dos X-Men, Wolverine (o “Logan” do título é seu nome civil), o filme se passa num futuro distante e decadente, onde a maioria dos mutantes foi aniquilado e Logan e Xavier (agora um nonagenário perseguido por ter seu cérebro considerado uma “arma de destruição em massa”) se escondem no meio de um deserto sem vida. Logan não é mais o mesmo e seu poder de regeneração mostra sinais de declínio. Ainda assim, ele mantém seus instintos e sua impaciência intocados, e parece ter desenvolvido um certo problema com alcoolismo.

Na sequência exibida, vemos o mutante embriagado se livrando de um grupo de ladrões que tentam roubar seu carro. Mesmo cambaleando, ele consegue encerrar a discussão com um banho de sangue, depois de ser baleado e espancado. Em seguida, de volta ao esconderijo que divide com Xavier e Caliban (interpretado agora por Stephen Merchant e não mais por Tómas Lemarquis, que fizera o personagem em “X-Men: Apocalipse”), ele conhece a pequena Laura – uma mutante que, como avisa o professor, é “muito parecida” com ele.

De fato, ela logo se revela uma versão em miniatura de Wolverine, ainda mais selvagem: atacada por um pequeno exército, a menina dá conta de todos sem titubear e sem pedir ajuda. Diante disso, Logan apenas observa, perplexo, antes de mergulhar de volta no carro com Xavier e Laura para escapar numa corrida insana para algum lugar no deserto.

“Logan” chega aos cinemas no dia 2 de março.

Do Guia da Semana