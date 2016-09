Publicada em 3 de setembro de 2016 às 07:12

O prefeito Murilo inaugura neste sábado, 03, a praça Altino Antunes do Nascimento e a academia de saúde do Distrito de Itahum, com cerimônia que terá uma série de ações voltadas à população. As obras visam melhorar a qualidade de vida dos moradores do distrito.

As ações começam às 8h no local onde estão instaladas a praça e academia, na rua Amapá, nº 2.265, ao lado da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano (Perequeté). A cerimônia com a presença do prefeito e mais autoridades está marcada para as 9h30.

Durante toda a manhã haverá doação de mudas, sorteios, personagens infantis, atividades esportivas e brinquedos recreativos. Também terá lanches, como cachorro quente, pipoca, algodão doce, picolé e refrigerante. Toda a população está convidada a participar.

As obras que serão inauguradas servirão como espaços para encontro das famílias, e também oportunidade para prática de atividades físicas. É uma forma de promover qualidade de vida, saúde e amizades.

O investimento para construção da praça foi de R$ 600,1 mil, somados os recursos federais e contrapartida do município. Esta possui banheiros, quadra, área com 16 mesas, pista de caminhada e dezenas de bancos.

Já a academia de saúde foi implantada com investimento de R$ 170,1 mil. Esta possui uma área de equipamentos para prática de exercícios, e uma edificação destinada a atuação de aulas ministradas por educadores físicos.

A inauguração faz parte de um projeto realizado pelo prefeito Murilo, que praticamente todos os finais de semana até o final deste ano vai entregar obras que foram realizadas durante sua administração. É uma forma não só de mostrar o trabalho desenvolvido, mas também poder comemorar junto à população que foi beneficiada nas mais diversas regiões do município.

Murilo adotou durante sua administração uma visão descentralizada, sempre cuidando para levar qualidade de vida a todas as regiões da sede e dos distritos de Dourados. Itahum, por exemplo, recebeu uma série de ações ao longo dos últimos cinco anos, tanto na área urbana, quanto no campo.

São projetos realizados no distrito, como de implantação de hortas, desenvolvimento de pecuária de leite, piscicultura e construção de pontes, por exemplo. Além disso, o posto de saúde foi completamente reformado, entre outras ações.