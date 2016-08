Publicada em 28 de agosto de 2016 às 07:12

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.851 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (27), em Ipu (CE). A Caixa Econômica Federal (CEF) estimou em R$ 5,1 milhões o prêmio para o próximo sorteio, na quarta-feira (31).

As seis dezenas do concurso 1.851 da Mega-Sena foram: 8 – 18 – 21 – 22 – 35 – 37.

Quarenta apostas acertaram a Quina. Cabe a cada uma delas R$ 37.468,65. A Quadra registrou 3146 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 680,56.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.