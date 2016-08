Publicada em 26 de agosto de 2016 às 11:37

Entre os dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro, o curso de Nutrição da UNIGRAN realiza a XIII Jornada Acadêmica. Nesta edição, a temática abordada é “Ciência, Tecnologia e Inovação em Nutrição”. O evento contará com palestras, minicursos, oficinas e mesa-redonda, além da comemoração ao Dia do Nutricionista.

A proposta da Jornada é ampliar conhecimentos teóricos e práticos nos diferentes campos de atuação do nutricionista. De acordo com a coordenadora do curso, Juliana Barros de Almeida, “o objetivo é disseminar conhecimento e atualização científica acerca da ciência da Nutrição, possibilitando um momento de partilha de experiências entre profissionais e acadêmicos”.

A coordenadora destaca a participação de Alexandre Rodrigues Lobo, que vai falar sobre a funcionalidade dos componentes alimentares na alimentação escolar. O nutricionista é pós-doutor pela Universidade de São Paulo – USP e colaborador do grupo de pesquisa Minerais em Alimentos e Nutrição, do Laboratório de Minerais em Alimentos e Nutrição (FBA/FCF/USP).

O evento trará para debate temas atuais, como: “Painel Genômico para Condicionamento Físico”; “Uso de forno combinado como tecnologia na produção de refeições”; “Culinária Fitness”; “Ética Profissional e a relação com as restrições alimentares e as mídias sociais”; “Gastronomia saudável na produção de refeições”, entre outros.

As inscrições estão sendo feitas na coordenação do curso de Nutrição. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3411-4251 ou e-mail: nutricao@unigran.br