Zé Teixeira reivindica abastecimento de água e asfalto para Dourados

O trabalho do deputado Zé Teixeira (PSDB) pela região da Grande Dourados prossegue com diversas ações na Assembleia Legislativa. Nesta terça-feira (21), o deputado solicitou benfeitorias para o Vilarejo da Sapé, em Douradina, e para os moradores do bairro Campo Dourado, em Dourados.

Zé Teixeira reiterou a solicitação de extensão da rede de distribuição de água do Distrito de Vila Vargas, em Dourados, até a vila Sapé ou a perfuração de um poço artesiano para suprir as necessidades do vilarejo.

O novo pedido foi encaminhado ao Governo do Estado e à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O vereador de Douradina Niva Pinto justificou novamente a necessidade das obras solicitadas desde 2022.

O deputado também cobrou novamente obras de recuperação do asfalto com operação tapa-buracos das ruas no Bairro Campo Dourado, em Dourados. O pedido partiu do vereador Dr. Diogo Castilho, que demonstra preocupação com a segurança e o trânsito no local.